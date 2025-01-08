У Енгельсі пролунали потужні вибухи, в районі нафтобази сталася пожежа

У Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі, над кількома районами міста пролунали десятки сильних вибухів.

Крім того, за даними жителів російського Енгельса, в районі нафтобази виникла сильна пожежа.

Чорний дим видно у різних частинах міста.

Зауважимо, перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.

Станом на 03:25 він прозвітував:

«Силами ППО збито БпЛА. Є потрапляння уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі. На місці працюють пожежні розрахунки та екстрені служби».

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.

Також у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

А ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.