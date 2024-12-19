Генштаб офіційно підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області

Новошахтинський завод нафтопродуктів є єдиним нафтопереробним заводом, що працює в Ростовській області

Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначає Генштаб, Новошахтинський завод нафтопродуктів – це єдиний нафтопереробний завод, що працює в Ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

Також зафіксовано пожежу в районі НПЗ, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

За даними джерел «Главкома», під час атаки на Новошахтинський НПЗ дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно, багато джерел займання на значній площі. За словами джерел, спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

«Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, Ростовська область відбивалася від атаки дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів. Це вже четверта атака на цей НПЗ. У листопаді російські пропагандисти заявляли, що завод працює на 50%.

До слова, вчора ввечері в Ростовській області також працювали сили й засоби протиповітряної оборони. За словами виконувача обов'язків губернатора регіону Юрія Слюсаря, сили ППО начебто збили 10 ракет. Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет.