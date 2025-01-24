Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані
Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік
фото: скриншот відео

Дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію «Рязань» та на рязанську ТЕЦ

Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій Збройних сил уразила один з найбільших в РФ Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в Службі безпеки.

«Зʼявились деталі вибухової «бавовни» у РФ. Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ цієї ночі відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії», – йдеться у повідомленні.

Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там «палають» мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. 

Окрім того дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію «Рязань» та на рязанську ТЕЦ. 

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві «дронові санкції» проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник

Зокрема:

  • 37 – над територією Брянської області;
  • 20 – над територією Рязанської області;
  • 17 – над територією Курської області;
  • 17 – над територією Саратовської області;
  • сім – над територією Ростовської області;
  • шість – над територією Московської області;
  • шість – над територією Білгородської області;
  • три – над територією Воронезької області;
  • два – над територією Тульської області;
  • два – над територією Орловської області;
  • два – над територією Липецької області;
  • один – над Москвою.

Ще один нібито було збито над українським Кримом.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. 

Теги: робота росія санкції пожежа безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень
Розвідка та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі (відео)
30 грудня, 2024, 10:44
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
9 сiчня, 00:28
Набір розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці
30 важливих позицій: що входитиме до «Пакунка пораненого» 
11 сiчня, 04:12
Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х БпЛА
РФ вночі атакувала Україну понад 70 дронами: постраждали сім областей
11 сiчня, 09:14
Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува)
Журналісти з'ясували, як росіяни оформляють корейців, відправлених на війну
11 сiчня, 23:12
Лос-Анджелес у вогні
У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк
12 сiчня, 16:39
Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через високу напругу
Пожежа у підземному колекторі в центрі Києва ліквідована, електропостачання відновлено
15 сiчня, 15:00
Росія вдарила по двох об'єктах критичної інфраструктури на Львівщині
Росія вдарила по двох об'єктах критичної інфраструктури на Львівщині
15 сiчня, 09:43
Новий договір діятиме 20 років
Після КНДР Росія уклала договір про «всеосяжне партнерство» з Іраном
17 сiчня, 18:44

Соціум

Польща встановлює нові умови для працевлаштування іноземців
Польща встановлює нові умови для працевлаштування іноземців
Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані
Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані
«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів
«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів
«Мамо, пробач за все». Нові деталі пожежі в турецькому готелі, де заживо згоріли 78 людей
«Мамо, пробач за все». Нові деталі пожежі в турецькому готелі, де заживо згоріли 78 людей
Росіяни скаржаться на безпілотники. Наслідки атак на Рязань та Брянськ
Росіяни скаржаться на безпілотники. Наслідки атак на Рязань та Брянськ
Влада РФ скаржиться на атаку понад 120 дронів: шість аеропортів призупинили польоти
Влада РФ скаржиться на атаку понад 120 дронів: шість аеропортів призупинили польоти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
43K
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
25K
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом
22K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua