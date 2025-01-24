Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані

Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік

Дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію «Рязань» та на рязанську ТЕЦ

Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій Збройних сил уразила один з найбільших в РФ Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в Службі безпеки.

«Зʼявились деталі вибухової «бавовни» у РФ. Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ цієї ночі відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії», – йдеться у повідомленні.

СБУ підтвердила ураження спільно з ССО одного з найбільших у рф Рязанського НПЗ та Рязанської ТЕЦ



Потужність НПЗ - 17 млн тон нафти на рік. Там палають мінімум три резервуари. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила установку гідроочистки дизельного та авівапалива. pic.twitter.com/mJHetWwSpB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2025

Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там «палають» мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

Окрім того дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію «Рязань» та на рязанську ТЕЦ.

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві «дронові санкції» проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник.

Зокрема:

37 – над територією Брянської області;

20 – над територією Рязанської області;

17 – над територією Курської області;

17 – над територією Саратовської області;

сім – над територією Ростовської області;

шість – над територією Московської області;

шість – над територією Білгородської області;

три – над територією Воронезької області;

два – над територією Тульської області;

два – над територією Орловської області;

два – над територією Липецької області;

один – над Москвою.

Ще один нібито було збито над українським Кримом.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.