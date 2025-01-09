Китайська компанія змушувала працівників ковтати вогонь

Компанія змусила своїх співробітників ковтати вогонь у рамках вправ «для формування команди»

Керівництво китайської фірми зазнало критики за дане співробітникам небезпечне завдання в рамках тренінгу зі згуртування колективу. Про це пише South China Morning Post.

За даними ЗМІ, компанія, розташована в провінції Ляонін на північному сході Китаю, є освітньою організацією. Колишня співробітниця пропрацювала на своїй посаді менше року і розповіла у соцмережах, що начальство змушувало її колег ковтати вогонь, стверджуючи, що це допоможе «впоратися зі страхами та підвищити впевненість у собі».

Під час тимбілдингу співробітники мали гасити ватяні палички, що горять, засовуючи їх у рот. Жінка також перебувала на цьому тренінгу та вирішила ризикнути, бо відчувала тиск та боялася втратити роботу.

«Мета полягала в тому, щоб показати керівництву компанії нашу рішучість. Показати, що ми хочемо перемогти та заробити гроші», – зазначила китаянка.

У коментарях користувачі помітили, що впоратися з таким трюком, не нашкодивши собі, можуть лише навчені професіонали. Інші визнали проведення такого тренінгу зловживанням владою. Авторка публікації зізналася, що вважала такий захід принизливим. Наразі вона збирається подати скаргу на колишнього роботодавця до органів влади.

Раніше лідер КНР Сі Цзіньпін закликав запобігти повторенню хвилі масових вбивств, що потрясли країну. Він віддав доручення владі на місцях докласти зусиль для запобігання «екстремальним випадкам».