Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу

Волгоградський НПЗ входить до десятки найбільших у РФ

Волгоградський нафтопереробний завод зупинив установку гідроочищення дизельного пального. Раніше там спалахнула пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Завод «Лукойла» втратив половину потужностей із виробництва дизпалива, або близько 10 тис. тонн на добу. За словами джерел агентства, поки не зрозуміло скільки часу знадобиться на ремонт. Торік Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти.

За даними The Moscow Times, на одному із найстаріших заводів у Росії є ще одна установка очищення: вона випускає 4,5 тис. тонн дизпалива «Євро-5» на день. Причиною надзвичайної ситуації на заводі начебто стала «позаштатна ситуація», водночас «зовнішнього впливу» на підприємство не було.

Волгоградський НПЗ входить до топ-10 найбільших у Росії. Минулого року він випустив 1,9 млн тонн автобензину (4,3% від загальноросійського виробництва), 6 млн тонн дизельного палива (6,9%) і 0,8 мільйона тонн мазуту (1,9%).

За рік завод двічі піддавався атаці українських БПЛА і двічі був змушений зупиняти виробництво: у лютому постраждала установка первинної переробки нафти АВТ-5, яку ремонтували близько трьох тижнів, а в травні загорілася головна установка заводу АВТ-1, на яку припадає майже 60% його переробних потужностей.

Загалом торік російські нафтозаводи переробили 266,9 млн тонн нафти, що є найнижчим показником із 2012 року. Порівняно з 2023 роком обсяги виробництва скоротилися на 8,1 млн тонн, або 3,2% загалом. Водночас Туапсінський НПЗ скоротив переробку на 59%, Новошахтинський НПЗ – на 31%, НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» – на 22%.

Нагадаємо, у ніч проти 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу «Ліскінська», що у Воронезькій області РФ.

До слова, Росія загасила загоряння на нафтобазі в Енгельсі. Це сталося на п'яту добу безперервної пожежі після атаки українських безпілотників.

Як повідомлялося, Агресія проти України зумовила економічний бум в Росії, побудований на державному стимулюванні. Однак, за даними Bloomberg, з'являються ознаки, що більше так робити Кремлю не вдасться. Поєднання рекордно високих відсоткових ставок та інфляції дедалі більше ставить під загрозу прогнози на 2025 рік. Висока інфляція з'їдає все це короткочасне зростання.