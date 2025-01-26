Генштаб підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу у Рязані

Уражений вночі ЗСУ завод у Рязані виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного розвідувального управління Міноборони України повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що нещодавно, ракетні війська також уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

🔥 В Рязані точно в ціль. БпЛА влучили в НПЗ💥 pic.twitter.com/V1sxNRcBqL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

💥💥Вибухова ніч у Рязані: атака безпілотників на НПЗ pic.twitter.com/uSyHzTBJar — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

Рязань палає🔥🔥🔥



Місцеві спішать подивитися на вогник. Захопленню нема меж: "Єб*ть", "пи*да" і т.п і т.д. pic.twitter.com/Z12azO7V7A — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 24 січня у Рязані палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.