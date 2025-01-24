Росія розробляє новий план захисту через атаки ЗСУ на оборонні об’єкти – ISW

Влада Росії посилює захист оборонно-промислових об’єктів

Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема зазначається, що голова Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв 23 січня зустрівся з групою представників Військово-промислової комісії Брянської області і обговорив збільшення виробництва російських систем ППО та захист промислових і державних складських об’єктів в області.

Медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб «подивитися, яка там ситуація», оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх українських ударів по заводу.

«Українські удари в російському тилу здебільшого були спрямовані по оборонно-промисловій базі та інших об’єктах, що підтримують військові дії Росії, включаючи Брянський хімічний завод. Кремль може бути все більше зацікавлений у зміцненні можливостей протиповітряної оборони, зокрема для захисту таких об’єктів, оскільки стан російської внутрішньої економіки продовжує погіршуватися», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву.

Крім того, серія вибухів прогриміла у Рязанській області. Дрони атакували місто. За попередніми даними, БпЛА летіли курсом на нафтопереробні обʼєкти.

Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.