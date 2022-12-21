Розвідувальний батальйон із Криму відмовився воювати на боці РФ – ЗМІ

За даними родичів солдатів, батальйон після відмови досі перебуває на території України

Розвідувальний батальйон 127 бригади з тимчасово окупованого Криму відмовився воювати проти України. Про це стало відомо із наказу командира частини. Відповідний документ родичі військових передали Телеграм-каналу ASTRA.

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Як зазначається, це наказ про сувору догану командиру батальйону, військовослужбовці якого відмовилися воювати. Йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606 (Крим). За даними родичів солдатів, батальйон після відмови досі перебуває на території України.

«Відмовились, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати», – сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

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Нагадаємо, триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.