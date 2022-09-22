Пєсков пояснив, чому його син відмовився воювати

Речник Путіна заявив, що з розмови з його сином було вирізано фрагменти

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував відмову свого сина Михайла з’явитися у військомат. Про це передають російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що з розмови було вирізано фрагменти.

«Спочатку попросіть їх викласти всю розмову. Я не маю сумнівів у його правильному виборі. І в нього теж», – сказав речник диктатора.

Микола – син Дмитра Пєскова від першого шлюбу, йому 32 роки. У 2010-2012 роках він служив у ракетних військах. Після служби в армії якийсь час працював кореспондентом Russia Today.

Як повідомлялося, син Пєскова відмовився з’явитися у військомат, аби записатися на війну. Ведучий каналу «Популярная політика» Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував синові прессекретаря президента РФ Пєскова Миколі та під виглядом військкомазапропонував йому з'явитися для огляду наступного дня о 10 ранку.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Росіяни уже підняли ґвалт через те, що чоловіки, які не хочуть служити в армії, не можуть виїхати в Європу у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації в країні.