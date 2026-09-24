Зеленський обговорив із керівниками аналітичних центрів США завершення війни

Під час зустрічі обговорювали ситуацію в Україні, перебіг переговорів та перспективи завершення війни

Під час зустрічі йшлося про переговори, підтримку України та можливості для досягнення справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками та експертами американських аналітичних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами президента, під час зустрічі обговорювали те, що відбувається в Україні, перебіг переговорів та перспективи завершення війни. Серед учасників були Джон Волтерс, Люк Коффі, Роберт Доар, Фредерік Кемпе, Дженна Бен-Єгуда, Шелбі Меджід, Джеффрі Паєтт, Пола Добрянські, Джон Гербст, Евелін Фаркас, Аліна Полякова, Курт Волкер та інші.

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Зустріч президента з провідними експертами США фото6 Офіс президента України

«Важливо, що всі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, як просуваються переговори та які перспективи ми маємо», – зазначив Зеленський.

Президент подякував американським експертам за запитання, небайдужість і готовність підтримувати Україну. Він також наголосив на важливості спільної роботи для пошуку шляху до завершення війни та гарантування безпеки.

«Чим більше ми співпрацюватимемо, тим надійнішими будуть наші рішення і тим більше можливостей матимемо для досягнення справедливого миру», – заявив Зеленський.

Він додав, що часу на спілкування було менше, ніж тем, які цікавили учасників зустрічі, однак сторони продемонстрували зацікавленість у подальшій співпраці.

Зустріч відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів щодо завершення війни. Напередодні Зеленський повідомляв про переговори з президентом США Дональдом Трампом, під час яких сторони обговорили можливі кроки, що можуть відкрити шлях до дипломатії.

Нагадаємо, 22 вересня Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Серед тем переговорів були підготовка України до зимового періоду, посилення протиповітряної оборони та можливість спільного виробництва систем Patriot.

Крім того, під час нинішнього візиту до США українська сторона планувала просувати нову Drone Deal. Зеленський також заявляв, що Україна розраховує на американську підтримку в енергетиці та ППО напередодні зими.