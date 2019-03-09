Рятувальники попереджають про значний підйом рівня води на Закарпатті



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Внаслідок танення снігу очікується підйом води в річках

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води.

За прогнозом ДСНС, рівень води може піднятися на 0,5-1,5 м.

«9 березня внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву», - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України.

Нагадаємо, цієї зими в Карпатах спостерігалася значна сніголавинна небезпека.

У кінці січні, у горах Закарпаття зійшла лавина, внаслідок якої загинув турист. В лавину потрапили троє осіб. Як з’ясувалось, туристи попередньо дізнавались в рятувальників про погодні умови в тій місцевості, рівень лавинної небезпеки та можливість виходу туристичним маршрутом. У відповідь, фахівці ДСНС заборонили їм виходити у Карпати та рекомендували дочекатись покращення погодних умов. Однак ті, знехтували порадами та вирушили туристичним маршрутом до гірського озера Геришаска на полонину Ярошеска в районі гори Стіг Рахівського району, де їх накрило сніговою лавиною.