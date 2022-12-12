Жіноча збірна України здобула Кубок світу з боротьби

Українські борчині почергово перемогли команди Монголії, Японії та Китаю

Жіноча збірна України з боротьби стала володарем Кубка світу в США. Вона почергово перемогла команди Монголії, Японії та Китаю.

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Монголок українки перемогли з рахунком 7:3. Перемогу одержали Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Белінська та Анастасія Осняч-Шустова.

У третьому раунді дівчата перемогли команду Японії з рахунком 5:5. Перемогу в своїх зустрічах здобули: Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар,Тетяна Сова-Ріжко та Алла Белінська. Інші дівчата також показали чудову боротьбу та по балам абсолютно не поступались японкам.

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Таким чином жовто-блакитна команда вийшла до фіналу, де зустрілася з командою Китаю. У фінальному раунді українки перемогли команду Китаю з рахунком 6:4. У своїх зустрічах перемогли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

Повний склад нашої команди:

50 кг – Оксана Лівач;

53 кг – Альбіна Рілля;

55 кг – Аліна Акобія-Грушина;

57 кг – Юлія Ткач-Остапчук;

59 кг – Ірина Бондар;

62 кг – Ірина Коляденко;

65 кг – Катерина Зелених;

68 кг – Тетяна Сова (Ріжко);

72 кг – Алла Белінська;

76 кг – Анастасія Осняч-Шустова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу.