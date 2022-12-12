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Жіноча збірна України здобула Кубок світу з боротьби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жіноча збірна України здобула Кубок світу з боротьби
фото з відкритих джерел

Українські борчині почергово перемогли команди Монголії, Японії та Китаю

Жіноча збірна України з боротьби стала володарем Кубка світу в США. Вона почергово перемогла команди Монголії, Японії та Китаю. 

Монголок українки перемогли з рахунком 7:3. Перемогу одержали Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Белінська та Анастасія Осняч-Шустова.

У третьому раунді дівчата перемогли команду Японії з рахунком 5:5. Перемогу в своїх зустрічах здобули: Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар,Тетяна Сова-Ріжко та Алла Белінська. Інші дівчата також показали чудову боротьбу та по балам абсолютно не поступались японкам.

Таким чином жовто-блакитна команда вийшла до фіналу, де зустрілася з командою Китаю. У фінальному раунді українки перемогли команду Китаю з рахунком 6:4. У своїх зустрічах перемогли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

Повний склад нашої команди:

  • 50 кг – Оксана Лівач;
  • 53 кг – Альбіна Рілля;
  • 55 кг – Аліна Акобія-Грушина;
  • 57 кг – Юлія Ткач-Остапчук;
  • 59 кг – Ірина Бондар;
  • 62 кг – Ірина Коляденко;
  • 65 кг – Катерина Зелених;
  • 68 кг – Тетяна Сова (Ріжко);
  • 72 кг – Алла Белінська;
  • 76 кг – Анастасія Осняч-Шустова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуб українця Плотницького вийшов у фінал Чемпіонату світу з волейболу.

Теги: жіноча боротьба Кубок світу спорт Збірна України

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