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    Суспільство

    Дипломат: медіа несуть відповідальність за те, як люди в Україні уявляють реальність

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    Варто людині вийти за межі реальності сформованої медіа і повернутися в реальність, що її оточує - виявляється, що її турбують абсолютно не ті проблеми, які нав'язують ЗМІ, - Кулеба - Дипломат: медіа несуть відповідальність за те, як люди в Україні уявляють реальність
    Варто людині вийти за межі реальності сформованої медіа і повернутися в реальність, що її оточує - виявляється, що її турбують абсолютно не ті проблеми, які нав'язують ЗМІ, - Кулеба

    «Людина вмикає телевізор, інтернет і щодня чує про корупцію, тому у неї складається думка: держава дорівнює корупції», - Кулеба

    Український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що сьогодні не лише телевізор, але й соцмережі - надзвичайно потужний інструмент формування реальності для людини. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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    Дипломат впевнений, що саме медіа несуть відповідальність за уявлення людей про реальність.

    «Я у своїй книжці («Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» - ред.) наводжу простий приклад. От є соцопитування, людину запитують: які є найбільші проблеми в Україні. На першому місці корупція, на другому - війна. Далі йдуть тарифи, соціальні стандарти тощо», - наводить приклад Кулеба.

    «Потім людину запитують про її особисті проблеми. На першому місці тарифи, на другому — війна, корупція на п'ятому, чи шостому. Чому одна і та сама людина так відрізняється в оцінках пріоритетів? Все дуже просто. Людина вмикає телевізор, інтернет і щодня чує про корупцію. Отже, у неї складається одна думка: держава дорівнює корупції», - пояснює автор книги.

    А загалом, впевнений Кулеба, люди самі толерантно ставляться до корупції і це показують заміри. «Тому коли людина реально каже про те, що її особисто турбує, виявляється, що це не корупція», - зазначає дипломат.

    Він говорить, що варто людині вийти за межі реальності сформованої медіа і повернутися в реальність, яка її оточує, виявляється, у неї абсолютно інші проблеми. «От і все», - резюмує Дмитро Кулеба.

    Нагадаємо, український дипломат Дмитро Кулеба представив свою нову книгу «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».

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