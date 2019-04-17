Безкоштовні квитки та підготовка до дебатів: Зеленський записав нове відеозвернення



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Володимир Зеленський на НСК «Олімпійський» Скріншот з відео

На одну людину можна зареєструвати лише два безкоштовні квитки, пояснив кандидат в президенти

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський повідомив про старт розповсюдження квитків на дебати з Петром Порошенком.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні зі стадіону НСК «Олімпійський», де відбудуться дебати.

«Доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону. Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише два безкоштовні квитки», – йдеться у повідомленні під відеозверненням.

Кандидат в президенти також показав, як монтується сцена для дебатів та вкотре сказав, що «вони (команда Порошенка, - ред) продовжують ділити наших людей».

Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

Зазначимо, що 16 квітня речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.