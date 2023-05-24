СБУ повідомила про підозру гендиректору «Уральських авіаліній»

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення

Росіянин надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну

У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на генерального директора російської авіакомпанії «Уральські авіалінії» Сергія Скуратова. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними розслідування, посадовець допомагав міноборони РФ перекидати окупаційні угруповання у напрямку українського кордону.

Для цього він надав шість цивільних повітряних суден, якими потім транспортували російських мобілізованих, а також їхню зброю та боєприпаси.

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Встановлено, що з початку жовтня минулого року за сприяння Скуратова агресор здійснив 11 «військових» рейсів до аеропорту «Платов» у Ростовській області. Надалі окупаційні підрозділи перекидали в Україну для участі у бойових діях на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Скуратову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше повідомлялося, що генерал і полковник РФ отримали 12 років тюрми за підрив Північно-Кримського каналу.