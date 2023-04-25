ВАКС змінив запобіжний захід меру Одеси Труханову

Геннадію Труханову збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову. Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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«ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів з дня її застосування», – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави міський голова Одеси буде зобов'язаний:

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прибувати на кожну вимогу до суду;

не виїжджати з України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватись від спілкування з особами, визначеними у рішенні суду;

здати не зберігання до Державної міграційної служби України свого паспорта для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

У 2021 році суд призначив Труханову заставу у розмірі 30,2 млн грн і зобов'язав виконувати низку вимог.