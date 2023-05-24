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Росія хоче розірвати угоду з Україною про використання Азовського моря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія хоче розірвати угоду з Україною про використання Азовського моря
Росія хоче порушити чергову угоду із Україною
фото з відкритих джерел

Росія та Україна 20 років тому домовилися про те, що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами двої країн, але тепер країна-агресор виступила проти

Парламент Росії розгляне питання про денонсацію договору з Україною щодо співробітництва у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Про це свідчить розпорядження Президента Володимира Путіна, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Питання про денонсацію договору між Росією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки від 2003 року буде розглянуто палатами Федеральних Зборів РФ. Про це пишуть росЗМІ. 

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження, призначивши заступника міністра закордонних справ Михайла Галузіна офіційним представником президента РФ під час розгляду палатами Федеральних Зборів питання денонсації цього договору, підписаного в Керчі у грудні 2003 року. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Про що була угода?

Нагадаємо, договір з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки було підписано 24 грудня 2003 року. У ньому наголошується, що всі питання, що стосуються Азовського моря та Керченської протоки, повинні вирішуватись лише мирними засобами спільно або за згодою Росії та України, а також наголошено на необхідності  збереження Азово-Керченської акваторії як цілісного господарського та природного комплексу, що використовується на користь Росії та України.

Сторони 20 років тому також домовилися про те, що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами РФ та України. Азовське море розмежовується лінією держкордону, а питання, що належать до акваторії Керченської протоки, мають бути врегульовані за згодою між сторонами, йдеться у договорі.

Документ також передбачає, що торгові судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором РФ або України, що експлуатуються з некомерційною метою, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства, а торгові судна під прапорами третіх країн можуть заходити до Азовського моря та проходити через Керченську протоку, якщо прямують до російського чи українського порту або повертаються з нього.

При цьому військові кораблі та інші державні судна третіх країн, що експлуатуються з некомерційною метою, можуть заходити в Азовське море і проходити через Керченську протоку, якщо прямують з візитом або діловим заходом до порту однієї із сторін на її запрошення або за дозволом, який має узгодити інша сторона договору. 

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Теги: запрошення диктатор Порту Україна Азовське море військові інтернет путін росія

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