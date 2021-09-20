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    Події в Україні

    СБУ затримала «заступника директора» аеропорту Сімферополь

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    Контррозвідка СБУ затримала зрадника, який допоміг РФ захопити повітряний простір після окупації Криму у 2014 році - СБУ затримала «заступника директора» аеропорту Сімферополь
    Контррозвідка СБУ затримала зрадника, який допоміг РФ захопити повітряний простір після окупації Криму у 2014 році
    фото: ssu.gov.ua

    Затриманий є колишнім військовослужбовцям ЗСУ, який у 2011 році був завербований російськими спецслужбами

    Правоохоронці затримали у Херсонській області так званого заступника директора міжнародного аеропорту Сімферополь в окупованому РФ Криму. Про це повідомили у Службі безпеки України.

    Зазначається, що під час захоплення українського півострова російськими військами зловмисник приєднався до терористичного угруповання, відомої як «Самооборона Криму», і брав участь у захопленні стратегічно важливих об'єктів, зокрема, аеропорту і регіонального підрозділу «Кримаероруху».

    Крім того, поплічник окупантів сприяв їм у взятті під контроль повітряного простору над півостровом.

    Затриманий також є колишнім військовослужбовцям ЗСУ, який у 2011 році був завербований російськими спецслужбами і отримав за це громадянство РФ.

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    Зараз йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

    До слова, силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську.

    Теги: Крим СБУ арешт Сімферополь державна зрада
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    СБУ затримала «заступника директора» аеропорту Сімферополь