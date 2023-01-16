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Ракетний удар по Дніпру: СБУ ідентифікувала російських військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: СБУ ідентифікувала російських військових
Люди зносять квіти та іграшки по зруйнованого будинку
Радіо Свобода

Окупанти вдарили по Дніпру ракетою Х-22

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Про це повідомляє пресцентр відомства.

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – три дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.
У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

«Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його», – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

До вчинення цього злочину причетні:

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Раніше лікар розповів про стан «найважчої» постраждалої у Дніпрі.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя,їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди. В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Теги: росія окупанти війна Дніпро ракета

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