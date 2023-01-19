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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз
У будинку зруйновано понад 200 квартир
фото з відкритих джерел

У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих

14 січня російські терористи вдарили ракетами по Дніпру. За оновленими даними з обласної військової адміністрації, загинули 46 людей. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває», – йдеться в повідомленні.

80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них дев'ятирічна дівчинка.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку. 

У трагедії, зокрема, загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина, Ольга Кореновська разом із двома дітьми перед вибухом вийшли на вулицю. Сім'я залишилася без житла – у них вціліла лише кухня.

За попередніми підрахунками, у будинку зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкань відселили. 

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Теги: Дніпро ракета війна росія окупанти Україна

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