Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз

У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих

14 січня російські терористи вдарили ракетами по Дніпру. За оновленими даними з обласної військової адміністрації, загинули 46 людей. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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«11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває», – йдеться в повідомленні.

80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них дев'ятирічна дівчинка.

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Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

У трагедії, зокрема, загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина, Ольга Кореновська разом із двома дітьми перед вибухом вийшли на вулицю. Сім'я залишилася без житла – у них вціліла лише кухня.

За попередніми підрахунками, у будинку зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкань відселили.