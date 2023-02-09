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Сенсація у Львові: Суд зобов’язав забудовника знести зайвий поверх торгового центру

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Сенсація у Львові: Суд зобов’язав забудовника знести зайвий поверх торгового центру
По вул. Промисловій, 60 у Львові за задумом забудовників мав постати торгово-офісний центр
фото: Твоє місто

Прокуратура відновила містобудівну справедливість в Апеляційному суді

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львові та Галицька окружна прокуратура припинили чергове незаконне будівництво у місті. Порушення стосувалося забудови, яка здійснювалася по вул. Промисловій, 60. За задумом комерсантів-забудовників там мав постати торгово-офісний центр. Споруда-монстр порушувала архітектурний ансамбль району та руйнувала панораму міста.

Інспекторами ДАБІ було виявлено порушення нормативів, відповідно до яких гранична дозволена висота споруди мала складати лише 12 метрів. Забудовнику був виданий відповідний припис. Однак той проігнорував його. Після цього до справи взялася прокуратура, яка в інтересах громади Львова подала позов та відстояла його в апеляції, адже забудовник хотів оскаржити первинне рішення Львівського окружного адмінсуду про знос.

За результатом розгляду Апеляційний суд зобов’язав забудовника знести «зайвий» верхній поверх будівлі та привести її висоту у відповідність до нормативів. Про це стало відомо «Главкому» із рішення суду (справа № 380/4061/21).

Містобудівні умови та обмеження на будівництво торгово-офісного центру на вул. Промислова, 60 у жовтні 2016 року отримав місцевий підприємець Сергій Васина. Тоді йшлося про забудову ділянки площею 0,14 га, що перебуває в оренді до 2025 року. Відповідно до містобудівних умов та обмежень, висота будівель не мала перевищувати 12 метрів, два поверхи.

Скандальне будівництво у Львові на вулиці Промисловій, 60
Скандальне будівництво у Львові на вулиці Промисловій, 60
Фото: Твоє місто

У серпні 2022 року Сергій Васина звернувся до архітектурно-містобудівної ради з проханням погодити добудову третього та четвертого поверхів торгового центру, хоча на той час третій поверх уже був збудований. Через це міська Державна архітекторно-будівельна інспекція подала на забудовника до суду.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Сергій Васина є власником ТОВ «Васина Груп», зареєстрованого за адресою будівництва на вул. Промисловій, 60. Компанія займається оптовою торгівлею кавою та чаєм.

Ситуація, коли суд зобов’язує знести частину вже збудованої споруди, є вкрай рідкісною – у Львові до цього дня був лише один подібний випадок.

У Києві схожа історія досі не отримала завершення. Нагадаємо, справа «будинку-монстра» на Подолі розглядається в судах із грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача.

Багаторічна судова тяганина не дала результату. У липні 2021 року Київська міська рада звернулась до Кабінету міністрів та Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо неможливості введення в експлуатацію «будинку-монстра».

Теги: прокуратура історія будівництво місто інспекція Львів суд

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