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Одесит подав до суду на того, хто без дозволу виклав його фото у Facebook. І виграв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одесит подав до суду на того, хто без дозволу виклав його фото у Facebook. І виграв
фото ілюстративне

Meta тепер має надати ідентифікаційні дані, які були використані для реєстрації, та ІР-адреси, з яких входили на сторінку користувача мережі

Житель Одеси подав до суду за використання його фото у Facebook іншою особою без дозволу. У межах цієї цивільної справи суд зобов’язав «Київстар» та Meta розкрити особисті дані відповідача. Про це йдеться у клопотанні Київського районного суду м. Одеси.

Громадянин подав позов, у якому вимагає 100 тис. грн компенсації за моральну шкоду. Окрім цього, його адвокат подав клопотання – витребувати у «Київстар» та американської Meta приватні дані особи, яка поширила світлину. 

24 січня суд схвалив клопотання і тепер вимагає від «Київстар» у разі наявності прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації/проживання, номер телефону та копію паспорта відповідача. Meta ж має надати ідентифікаційні дані (електронна пошта, номер телефону тощо), які були використані для реєстрації, та ІР-адреси, з яких входили на сторінку користувача мережі.

Раніше повідолялося, що Facebook та Instagram дозволять жінкам показувати груди.

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Теги: Київстар одесити суд фото

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