Суд позбавив Коломойського впливу над аеропортом у Дніпрі

Коломойський сам вирішував, чиї літаки пускати на аеродром та які ціни на квитки встановлювати: роками в аеропорт намагалися пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно

Приватна компанія олігарха контролювала небо Дніпра понад 10 років

Мерія Дніпра спільно з НАБУ остаточно відсудили аеропорт у олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомив міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще декілька місяців тому суд відібрав у Коломойського аеропорт, проте рішення повинно було набрати сили після апеляції.

«Тепер – після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу.

Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста. Адже, як я завжди казав, все, до чого торкається ця людина, перетворюється на попіл. Починаючи від стадіону і футбольного клубу «Дніпро» до ПриватБанку та каналу «Г+Г», – зазначив мер Дніпра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І хоча попереду ще касаційний суд, міський голова переконаний, що летовище вже «вирвано з рук» олігарха.

Філатов упевнений, що після перемоги України у війні, у аеропорт нарешті зайдуть лоукости, тож дніпряни і всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами.

Він зауважив, що НАБУ були єдиними серед держорганів, хто реагував на ситуацію та допомогав міськраді виборювати інтереси всіх містян.

«І також подяка Державіаслужбі за її принципову позицію, яка без НАБУ може й не була б такою принциповою :))», – написав мер Дніпра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, державний майновий комплекс понад 10 років використовувався у приватних інтересах.

За даними ЗМІ, дніпровський аеропорт олігарх Ігор Коломойський контролює з 2009 року, і сам вирішував, чиї літаки туди пускати, та які ціни на квитки встановлювати. Роками в аеропорт намагалися пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно.

У 2015 році, коли держава під керівництвом Петра Порошенка почала велику суперечку з олігархом по багатьом фронтам («Приватбанк», «Укрнафта»), уряд прийняв рішення передати аеродром Міністерству оборони. Також Фонд держмайна подав судовий позов про повернення державі майнового комплексу аеропорту. Після тривалих судових перипетій у 2020 році Верховний суд остаточно відмовився забрати у олігарха майновий комплекс аеропорту начебто через те, що в договорі не було прописано, кому саме компанія повинна його передати.

Мер Дніпра Борис Філатов та Геннадій Корбан наполягали на звільненні авіаворіт Дніпра від пут Коломойського. Тож у влади визріло таке рішення проблеми – якщо ми не можна вигнати Коломойського з аеропорту – то можна збудувати новий аеропорт.

Згодом стало відомо, що команда Володимира Зеленського витратить майже 6 млрд грн з бюджету на будівництво нового аеродрому у Дніпрі під брендом ініціативи президента «Велике будівництво». А компанія з орбіти Ігоря Коломойського «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» може претендувати на те, щоб стати експлуатантом нової злітної смуги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На початку 2022 року стало відомо, що компанії ПАТ «Дніпроавіа» і ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» отримали 36 млн грн від держпідприємства «Фінансування інфраструктурних проєктів», яке оплачує будівництво нового аеродрому в Дніпрі за бюджетні мільярди. За даними ЗМІ, наприкінці 2021 – на початку 2022 року «Фінансування інфраструктурних проєктів» здійснило низку транзакцій на рахунки фірм з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці прийшли з обшуком до Коломойського. Триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті».

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень: СБУ викрила масштабні махінації (фото). У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності Коломойського.