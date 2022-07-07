  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Серце не витримало втрати сина: на Волині в один день поховали бійця і його батька (фото)
рус
    Події в Україні

    Серце не витримало втрати сина: на Волині в один день поховали бійця і його батька (фото)

    Боєць ЗСУ Ростислав Прокопчук та його батько Костянтин Олєнченко поховані разом - Серце не витримало втрати сина: на Волині в один день поховали бійця і його батька (фото)

    Боєць ЗСУ Ростислав Прокопчук та його батько Костянтин Олєнченко поховані разом

    фото: Маневицька селищна рада

    Захисник майже чотири місяці вважався зниклим безвісти

    7 липня у волинському селищі Маневичі попрощалися із загиблим воїном Ростиславом Прокопчуком та його батьком. Про це повідомила Маневицька селищна рада.

    Ростислав Прокопчук загинув 7 березня поблизу населеного пункту Макарів Київської області, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Він проходив службу у ЗСУ за контрактом, а з березня 2022 року загиблий воїн вважався зниклим безвісти.

    6 липня ввечері маневиччани зустрічали вбитого окупантами земляка. Після зустрічі тіла сина не витримало та зупинилося серце батька Костянтина Олєнченка.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Боєць ЗСУ Ростислав Прокопчук та його батько Костянтин Олєнченко поховані разом. фото: Маневицька селищна рада
    Боєць ЗСУ Ростислав Прокопчук та його батько Костянтин Олєнченко поховані разом. фото: Маневицька селищна рада

    Військовослужбовця з усіма військовими почестями поховали на місцевому цвинтарі. Там же поховали і батька.

    Читайте також: У Рівному поховали братів, які загинули в один день на Донбасі (фото)
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Волинська область Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Серце не витримало втрати сина: на Волині в один день поховали бійця і його батька (фото)