Серце не витримало втрати сина: на Волині в один день поховали бійця і його батька (фото)

Боєць ЗСУ Ростислав Прокопчук та його батько Костянтин Олєнченко поховані разом

Захисник майже чотири місяці вважався зниклим безвісти

7 липня у волинському селищі Маневичі попрощалися із загиблим воїном Ростиславом Прокопчуком та його батьком. Про це повідомила Маневицька селищна рада.

Ростислав Прокопчук загинув 7 березня поблизу населеного пункту Макарів Київської області, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Він проходив службу у ЗСУ за контрактом, а з березня 2022 року загиблий воїн вважався зниклим безвісти.

6 липня ввечері маневиччани зустрічали вбитого окупантами земляка. Після зустрічі тіла сина не витримало та зупинилося серце батька Костянтина Олєнченка.

Військовослужбовця з усіма військовими почестями поховали на місцевому цвинтарі. Там же поховали і батька.