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«Шахед» може літати над Україною понад 24 години – Повітряні сили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Шахед» може літати над Україною понад 24 години – Повітряні сили
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Окупанти інколи зменшують бойову частину «Шахеда», щоб збільшити бак

Деякі «Шахеди» кружляли над територією України понад добу. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Youtube-каналу Центру протидії дезінформації.

«Я особисто бачив, як він літав понад 24 години. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години», – сказав він.

Також за його словами, «Шахеди» різняться між собою. У деяких менша бойова частина, проте більший бак.

Крім того, у Повітряних силах пояснили, що означає локаційна втрата дрона-камікадзе. Це означає, що «Шахед» міг впасти як через погану збірку чи роботу РЕБ, так і через те, що в нього закінчилося паливо.

Нагадаємо, що в жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу – це рекордна кількість. З них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник дрон Повітряні сили ЗСУ

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