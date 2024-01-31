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«Шахеди» влучили у склади на Миколаївщині, є постраждалий (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Шахеди» влучили у склади на Миколаївщині, є постраждалий (фото)
На місці влучання в Баштанському районі виникла пожежа
фото: Сили оборони півдня України

Цивільний охоронець торговельного павільйону зазнав поранення

У ніч на 31 січня південь України був від ворожим дроновим ударом.

У зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито сім БпЛА типу Shahed-131/136:

  • п’ять на Миколаївщині
  • два на Кіровоградщині.

«Унаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина», – повідомили Сили оборони півдня України.

На місці влучання виникла пожежа.

Цивільний охоронець торговельного павільйону зазнав поранення, його госпіталізовано до реанімації.

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фото: Сили оборони півдня України

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Раніше повідомлялося, що увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. 

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Теги: безпілотник Миколаївщина Кіровоградщина окупанти війна

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