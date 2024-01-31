«Шахеди» влучили у склади на Миколаївщині, є постраждалий (фото)
Цивільний охоронець торговельного павільйону зазнав поранення
У ніч на 31 січня південь України був від ворожим дроновим ударом.
У зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито сім БпЛА типу Shahed-131/136:
- п’ять на Миколаївщині
- два на Кіровоградщині.
«Унаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина», – повідомили Сили оборони півдня України.
На місці влучання виникла пожежа.
Цивільний охоронець торговельного павільйону зазнав поранення, його госпіталізовано до реанімації.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Раніше повідомлялося, що увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих.
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