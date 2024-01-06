Ворог атакував Дніпро дронами: є постраждалі

У Дніпрі відбулося влучання в багатоквартирний будинок

Увечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. У результаті чого постраждали дві людини. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини.

«На щастя, серйозно ніхто не постраждав. ДСНСники врятували з-під завалів 6 людей, з них двоє – діти», – заявив Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також додав, що дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

Раніше повідомлялося, що 6 січня російські загарбники обстріляли Нікопольський район. Унаслідок атаки загинула людина, ще двоє людей поранені, серед них 16-річна дівчинка, також 4 людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес.

Нагадаємо, триває 682-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.