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Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні
Британський посол не повідомив, скільки дронів планує виробити Велика Британія разом з Україною
фото з відкритих джерел

Як зазначив дипломат, процес виробництва дронів тільки розпочинається

Дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн. Про це заявив британський посол у Києві Мартін Гарріс в інтерв'ю «Європейській правді».

«Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз - дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах», – розповів посол.

Дипломат також ствердно відповів на питання щодо того, чи вироблятимуть дрони в Україні та у Великій Британії. Однак Гарріс не уточнив, про яку саме кількість дронів іде мова.

Посол зауважив, що процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

«Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК», – підкреслив дипломат.

До слова, посол Великої Британії пояснив, чи може Україна атакувати РФ британською зброєю.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома, але більшість українців негативно віднеслися до такої ініціативи. Користувачі у коментарях вимагають більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом. Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.

До слова, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

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Теги: Велика Британія безпілотник війна фінанси гроші

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