Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні

Як зазначив дипломат, процес виробництва дронів тільки розпочинається

Дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн. Про це заявив британський посол у Києві Мартін Гарріс в інтерв'ю «Європейській правді».

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«Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз - дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах», – розповів посол.

Дипломат також ствердно відповів на питання щодо того, чи вироблятимуть дрони в Україні та у Великій Британії. Однак Гарріс не уточнив, про яку саме кількість дронів іде мова.

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Посол зауважив, що процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

«Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК», – підкреслив дипломат.

До слова, посол Великої Британії пояснив, чи може Україна атакувати РФ британською зброєю.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома, але більшість українців негативно віднеслися до такої ініціативи. Користувачі у коментарях вимагають більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом. Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.

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До слова, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.