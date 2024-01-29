Миколаївщина: уламки збитих БпЛА пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти
Ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади
Унаслідок падіння уламків збитих російських «шахедів» у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.
Крім того, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає, ідеться в повідомленні.
Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
«28 січня о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає», – уточнив Кім.
Як повідомлялося, у ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог застосував вісім БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожі БпЛА було знищено у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запускав дрони з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
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