Миколаївщина: уламки збитих БпЛА пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти

У ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні дронами

Ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади

Унаслідок падіння уламків збитих російських «шахедів» у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає, ідеться в повідомленні.

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Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«28 січня о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає», – уточнив Кім.

Як повідомлялося, у ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог застосував вісім БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожі БпЛА було знищено у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запускав дрони з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).