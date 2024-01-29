Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Миколаївщина: уламки збитих БпЛА пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Миколаївщина: уламки збитих БпЛА пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти
У ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні дронами
фото ілюстративне

Ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади

Унаслідок падіння уламків збитих російських  «шахедів» у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-136/131»,  – йдеться у повідомленні.

Крім того, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає, ідеться в повідомленні.

Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«28 січня о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає», – уточнив Кім. 

Як повідомлялося, у ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог застосував вісім БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожі БпЛА було знищено у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запускав дрони з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Теги: Миколаїв безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідували пожежу в будинку та складському приміщенні
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)
25 сiчня, 07:51
Удар по житловому будинку в Дніпрі: рятувальники показали фото наслідків атаки
Удар по житловому будинку в Дніпрі: рятувальники показали фото наслідків атаки
7 сiчня, 02:50
Атака на Дніпро: скільки ворожих цілей знищено
Атака на Дніпро: скільки ворожих цілей знищено
7 сiчня, 01:50
У ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів
У Воронежі введено стан надзвичайної ситуації
16 сiчня, 04:50
Уночі російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
1 сiчня, 04:09
Унаслідок падіння безпілотників виникла пожежа
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
9 сiчня, 14:16
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де росіяни атакували найбільше
20 сiчня, 20:32
Ворог спрямував на Криворіжжя ударний БпЛА
Окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання
25 сiчня, 07:42
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
27 сiчня, 19:45

Події в Україні

Миколаївщина: уламки збитих БпЛА пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти
Миколаївщина: уламки збитих БпЛА пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти
На світанку окупанти вдарили по Херсону
На світанку окупанти вдарили по Херсону
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ
ЗСУ просунулися в Запорізькій області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися в Запорізькій області: аналіз ISW
Генерал розповів, як окупанти копіюють ЗСУ
Генерал розповів, як окупанти копіюють ЗСУ
ЗСУ готують держпереворот: росіяни поширили новий фейк
ЗСУ готують держпереворот: росіяни поширили новий фейк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
98K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
29K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
16K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
15K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
15K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua