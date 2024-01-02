Масована нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі

Окупанти запустили ударні дрони з двох напрямків

У ніч на 2 січня російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Пуски дронів здійснено з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

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Нагадлаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.