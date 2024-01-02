Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масована нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі
РФ атакувала Україну понад 30-ма дронами
фото ілюстративне

Окупанти запустили ударні дрони з двох напрямків

У ніч на 2 січня російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски дронів здійснено з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Масована нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі фото 1

Нагадлаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
9 грудня, 2023, 23:57
Умєров підкреслив, що є плани як виробництва, так і фінансування
«Налагодили, але не афішуємо». Умєров зробив заяву щодо виробництва українських дронів
22 грудня, 2023, 13:38
Під час слідства вдалося з'ясувати, що одна з компаній виступала як закупівельна компанія для придбання санкційних товарів.
Фінські компанії підозрюються у нелегальній допомозі російській армії
5 грудня, 2023, 18:15
Російський безпілотник упав у Румунії: НАТО загрози не побачило
Російський безпілотник упав у Румунії: НАТО загрози не побачило
14 грудня, 2023, 18:38
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
16 грудня, 2023, 07:33
Уночі російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
Вчора, 04:09
У результаті падіння уламків дронів зруйновані приватні будинки
Атака на Одесу в новорічну ніч: з’явилося відео з місця руйнувань
Вчора, 07:09
Наслідки російської атаки на Львів
У Львові є загиблий внаслідок атаки (відео)
29 грудня, 2023, 09:19
Безпілотниками було атакувано Харків
Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено
31 грудня, 2023, 07:40

Події в Україні

Масована нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі
Масована нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі
Миколаїв у вогні через уламки збитих дронів
Миколаїв у вогні через уламки збитих дронів
Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом з окупантами
Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом з окупантами
Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією
Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
В Авдіївці російський снаряд убив жінку
В Авдіївці російський снаряд убив жінку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
62K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
24K
У Києві пролунали вибухи
22K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»
21K
Кім Чен Ин наказав військовим «дотла знищити» США та Південну Корею за однієї умови
20K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки

Новини

За добу на фронті відбулося понад 60 зіткнень: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
В Україні вдруге з початку доби оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 05:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua