Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків

У соцмережах оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом після атаки безпілотників

Два безпілотники нині атакували нафтобазу у російському місті Орел

Нафтобаза в російському місті Орел сьогодні, 9 січня, ймовірно, була атакована безпілотниками. З'явилось фото наслідків. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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За інформацією пропагандистського каналу, нафтобазу нібито атакували два дрони.

При цьому в мережі оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом.

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Нагадаємо, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. Зазначається, що БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт». А також безпілотник атакував «Ореленерго».

Наслідки прильоту по місту Орел фото з соцмереж

Згодом стало відомо, що безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, Як повідомив губернатор Орловської області внаслідок падіння виникло загорання, воно локалізоване, надається вся необхідна допомога.

Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто. Окрім того, гучно й у Курській області росіяни повідомляють про «роботу ППО».

Як повідомляло міністерство оборони країни-агресорки РФ, у ніч на 27 грудня над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.