Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
У соцмережах оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом після атаки безпілотників
фото: Telegram/Baza

Два безпілотники нині атакували нафтобазу у російському місті Орел

Нафтобаза в російському місті Орел сьогодні, 9 січня, ймовірно, була атакована безпілотниками. З'явилось фото наслідків. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, нафтобазу нібито атакували два дрони.

При цьому в мережі оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом.

Нагадаємо, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. Зазначається, що БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт». А також безпілотник атакував «Ореленерго».

Наслідки прильоту по місту Орел
Наслідки прильоту по місту Орел
фото з соцмереж

Згодом стало відомо, що безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, Як повідомив губернатор Орловської області внаслідок падіння виникло загорання, воно локалізоване, надається вся необхідна допомога.

Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто. Окрім того, гучно й у Курській області росіяни повідомляють про «роботу ППО».

Як повідомляло міністерство оборони країни-агресорки РФ, у ніч на 27 грудня над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

Теги: війна безпілотник росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу
Відео з Білгорода. Путін вивів унікальну породу ідеальних рабів
3 сiчня, 10:00
Підсумкова конференція Зеленського, відставка заступника глави Нацполіції. Головне за 19 грудня
Підсумкова конференція Зеленського, відставка заступника глави Нацполіції. Головне за 19 грудня
19 грудня, 2023, 21:00
BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777
Британія хоче відновити виробництво гаубиць М777 через війну в Україні
4 сiчня, 19:06
Руйнування в Дарницькому районі після нічної атаки на Київ 13 грудня 2023 року
Нічна атака на Київ: яких руйнувань зазнав Дарницький район (фото)
13 грудня, 2023, 15:15
ВМС США збили безпілотники, які атакували торгові судна
Військово-морські сили США збили 14 дронів, які запустили хусити
17 грудня, 2023, 03:21
Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна
Готував у Києві удари по ЗСУ та Нацгвардії: російський агент отримав вирок
27 грудня, 2023, 14:07
У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку
Прослушка в кабінеті Залужного: з’явилися нові деталі
19 грудня, 2023, 10:40
Сили оборони працювали по ворожих дронах
Уночі окупанти знову запустили «Шахеди»: скільки ворожих цілей знищено
30 грудня, 2023, 07:15
«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
31 грудня, 2023, 19:48

Соціум

Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди
Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
66K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
58K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
37K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
37K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
23K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Сьогодні, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua