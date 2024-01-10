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Іран розробив для РФ новий ударний дрон з дальністю польоту 1500 км – Sky News

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Іран розробив для РФ новий ударний дрон з дальністю польоту 1500 км – Sky News
Видання повідомило, що іранські сили безпеки спільно з росіянами вже провели випробування нового безпілотника
фото з відкритих джерел

Імовірно, нові дрони оснащені передавачем для трансляції відео, що дозволить шукати найцінніші бойові цілі

Іран розробив новий безпілотник «Shahed-107», який може запускатися з транспортного засобу та має дальність польоту до 1500 км. Про це пише Sky News.

Видання описує «Shahed-107» як «вибухонебезпечний та розвідувальний» безпілотний літальний апарат, можливо, оснащений передавачем для трансляції відео. Імовірно, це дозволить шукати цінні бойові цілі, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, що використовуються ЗСУ.

Повідомляється, що «кілька одиниць» безпілотників могли бути запропоновані Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється більш ніж у $2 млн. Видання із посиланням на джерела пише, що «Shahed-107» відноситься до сімейства безпілотних літальних апаратів з V-подібним хвостовиком. БПЛА завдовжки близько 2,5 м та розмахом крил три метри може запускатися з транспортного засобу і, за оцінками, має дальність польоту до 1500 км.

Джерело повідомило виданню, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, в яких брали участь безпілотники «Шахед-107». Міністерство оборони Росії та міністерство закордонних справ Ірану до теперішнього часу на запит журналістів щодо розробки нового БПЛА не відповіли.

Раніше повідомлялося, що на території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Про це розповів військовослужбовець, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним Флеш. За його словами, ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 км на год.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік. Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів.

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Теги: безпілотник Іран росія

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