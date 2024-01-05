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Сили ППО знищили п'ять ворожих «шахедів» над Черкащиною: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили ППО знищили п'ять ворожих «шахедів» над Черкащиною: деталі
фото ілюстративне

Є пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА

У ніч на 5 січня під час повітряної тривоги окупанти атакували дронами Черкащину, в області працювали сили ППО. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

«Наші оборонці під час останніх повітряних тривог вдало попрацювали. У небі над областю вони знищили п'ять ворожих «шахедів», – написав він.

Як зазначається, минулось без потерпілих. У двох випадках є пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА.

«Наразі без світла три населених пункти, ще два – частково. Аварійні бригади працюють», – додав Табурець.

Також повідомлялося, що у ніч на 5  січня російські загарбники атакували трьома «шахедами» Високе Тягинської громади, що на Херсонщині.

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Черкащина безпілотник війна

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