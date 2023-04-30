Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву

Парафія села Сеньківка Бориспільського району відтепер у ПЦУ

Свято Харлампіївська парафія села Сеньківка Бориспільського району на Київщині перейшла до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив отець Ігор Марцін.

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Парафія належить до єпархії одіозного митрополита УПЦ МП Антонія Паканича.

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

Крім того, стало відомо, що село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву. Керівництво Вороньківської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області провело зустріч зі священнослужителями УПЦ МП. Як розповів «Главкому» місцевий депутат Андрій Чуба, під час зібрання батюшкам було запропоновано перейти до Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ).

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Нагадаємо, у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ МП, серед яких і митрополит Антоній.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні.

До слова, керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату.