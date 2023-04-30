Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Церква Святого Харлампія у Сеньківці
фото з відкритих джерел

Парафія села Сеньківка Бориспільського району відтепер у ПЦУ

Свято Харлампіївська парафія села Сеньківка Бориспільського району на Київщині перейшла до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив отець Ігор Марцін.

Парафія належить до єпархії одіозного митрополита УПЦ МП Антонія Паканича.

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

Крім того, стало відомо, що село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву. Керівництво Вороньківської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області провело зустріч зі священнослужителями УПЦ МП. Як розповів «Главкому» місцевий депутат Андрій Чуба, під час зібрання батюшкам було запропоновано перейти до Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ).

Нагадаємо, у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ МП, серед яких і митрополит Антоній.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні.

До слова, керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату.

Читайте також: Велике виселення з Лаври: Московська церква скиглить, що не виїде
Теги: церква депутат паспорт Володимир Зеленський громада Facebook президент Митрополит Антоній лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Уладівці, що перейшла під юрисдикцію ПЦУ за рішенням громади
Дві парафії на Вінничині заявили про перехід до ПЦУ за рішенням громади
Сьогодні, 13:10
Окупанти зруйнували будинок священника
Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока
23 квiтня, 21:53
273 парафій столичних церкв залишаються на боці Москви
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
19 квiтня, 14:21

Події в Україні

Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
У Криму стає гаряче, окупанти спішно впорядковують поромну переправу
У Криму стає гаряче, окупанти спішно впорядковують поромну переправу
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
5194
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4777
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
4597
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
4414
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
3970
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
3269
Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники

Новини

Російські загарбники обстріляли пожежну частину на Запоріжчині – ДСНС (фото)
Сьогодні, 22:13
Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
Сьогодні, 08:23
Окупанти за добу здійснили 58 атак в гарячих точках Донеччини – Генштаб
Сьогодні, 07:36
На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
Сьогодні, 03:34
На Херсонщині пролунали потужні вибухи – соцмережі
Сьогодні, 03:02
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
Сьогодні, 01:59

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту