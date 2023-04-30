Дві парафії на Вінничині заявили про перехід до ПЦУ за рішенням громади

Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Уладівці, що перейшла під юрисдикцію ПЦУ за рішенням громади

Парафіяльні священники не підтримують рішення про перехід до Православної церкві України

27 квітня в селі Уладівці, що на Вінничині під час зборів місцевої громади проголосували за зміну юрисдикції двох парафій та їхній перехід до Православної церкви України. Про це йдеться у повідомленні Уладівського СБК Іванівської сільської ради Хмільницького району у фейсбук.

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Цю подію у повідомленні місцевої влади назвали історичною.

«27 квітня в с. Уладівка Хмільницького району відбулась історична подія: за волевиявленням громади дві парафії перейшли від УПЦ (МП) до ПЦУ», – повідомили у фейсбук.

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Жителі села Уладівка переважну кількість голосів віддали за те, щоб парафії Успіння Пресвятої Богородиці та рівноапостольної Ніни, які досі належали до церкви Московського патріархату, перейшли під юрисдикцію ПЦУ.

Місцеві жителі під час зборів щодо переходу двох парафій до ПЦУ фото: фейсбук Уладівського СБК Іванівської сільської ради Хмільницького району

Місцеві зазначають, що рішенню сприяв перехід парафій під юрисдикцію ПЦУ сусідніх громад, а саме у селах Журавному та Олександрівці люди ще у вересні минулого року ухвалили таке рішення.

Зазначають, що парафіяльні священники не підтримують рішення громади.

Нагадаємо, що тернопільські депутати звернулися до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП. Місцеві депутати наголошують, що заборона Московської церкви забезпечить єдність українського суспільства