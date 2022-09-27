Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)

ЗСУ зараз надійно закріплюються на східному березі річки Оскол

Над селищем Куп'янськ-Вузловий піднято український прапор. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Відомо, що цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян. Це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Умовно кажучи, це шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилювали свою присутність.

ЗСУ зараз надійно закріплюються на східному березі річки Оскол.

Куп’янськ-Вузловий – селище міського типу Харківської області, де знаходиться однойменна залізнична станція, яка є великим залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Бєлгород, Попасна, Куп’янськ-Південний. Раніше окупанти використовували залізничну інфраструктуру станції для перекидання своїх сил із російської Бєлгородської області на тимчасово окуповану територію східних областей України.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.