Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)
Куп'янськ-Вузловий був важливим логістичним вузлом для рашистів
скрін з відео

ЗСУ зараз надійно закріплюються на східному березі річки Оскол

Над селищем Куп'янськ-Вузловий піднято український прапор. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Відомо, що цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян. Це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Умовно кажучи, це шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилювали свою присутність.

ЗСУ зараз надійно закріплюються на східному березі річки Оскол.

Куп’янськ-Вузловий – селище міського типу Харківської області, де знаходиться однойменна залізнична станція, яка є великим залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Бєлгород, Попасна, Куп’янськ-Південний.

Раніше окупанти використовували залізничну інфраструктуру станції для перекидання своїх сил із російської Бєлгородської області на тимчасово окуповану територію східних областей України.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

Читайте також:

Теги: Україна окупанти росія Харківщина ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Куп’янськ-Вузловому знаходиться станція, яка є великим залізничним вузлом
Захисники звільнили Куп'янськ-Вузловий: Синєгубов пояснив, чому це важливо
Сьогодні, 12:36
Дорога загромаджена знищеною технікою рашистів 
Звільнення Куп'янська. ЗСУ показали трофейну техніку (відео)
12 вересня, 10:24
6% області залишаються тимчасово окупованими
Влада Харківщини повідомила, скільки територій досі під окупацією
Сьогодні, 14:36

Події в Україні

РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
Рашисти обстріляли Харків. Деякі райони залишилися без світла
Рашисти обстріляли Харків. Деякі райони залишилися без світла
Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)
Воїни підняли український прапор над селищем Куп’янськ-Вузловий (відео)
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
Російські воєнкори повідомляють, що ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву
«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву
Провоював менше тижня. Ще один мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ
Провоював менше тижня. Ще один мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
50K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
40K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
40K
27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31K
Звільнення Харківщини: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські
28K
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Новини

П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту