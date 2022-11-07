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Що загрожує боржникам комунальних послуг – роз'яснення експерта

Юрій Лящук
glavcom.ua
Що загрожує боржникам комунальних послуг – роз'яснення експерта
В будь-якому разі борги доведеться сплатити
фото ілюстративне

У разі несплати комунальних послуг за справу візьмуться державні чи приватні судові виконавці

Борг за комуналку у разі неплатежу зростатиме, а керуюча компанія надалі матиме право звернутися до суду з вимогою про стягнення заборгованості. Українцям розповіли, із якими труднощами можуть зіткнутися боржники за комунальні послуги. Про це пише «Соціальна платформа».

Так, розпорядження Кабміну №206 від 5 березня забороняє нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасну чи неповну оплату комуналки. До того ж, заборонено відключати комунальні послуги при заборгованості. При цьому українцям дозволено користуватися грошима на рахунках, заарештованих раніше, зокрема за несплату газу, опалення, водопостачання. У зв'язку з цим у деяких людей може виникнути ілюзія, що за несплату комунальних послуг нічого не буде.

Однак, за словами експерта з ЖКГ Христини Ненно, у цій ситуації потрібно врахувати, що борг за комуналку у разі неплатежу зростатиме, а керуюча компанія надалі матиме право звернутися до суду з вимогою про стягнення заборгованості.

«У разі несплати за справу візьмуться державні чи приватні судові виконавці. Як результат – арешт рахунків, заборона на виїзд за кордон. Тому все одно борги доведеться сплатити», – зазначила вона.

У найгіршому випадку боржник ризикує залишитися без житла. Так, виходячи із статті 50 Закону України «Про виконавче провадження», у разі відсутності у боржника достатніх коштів або рухомого майна відбудеться звернення щодо стягнення на об'єкти нерухомості. Це можливе за заборгованості розміром 20 мінімальних зарплат, тобто 134 тис. грн.

У зв'язку з цим Ненно радить українцям не зволікати і у разі утворення заборгованості звертатися до постачальника послуг із пропозицією реструктуризації боргу.

«Там бачитимуть, що ви не відмовляєтеся від оплати, тому розіб'ють борг на частини, і не звертатимуться до суду», – пояснила експерт.

 Слід зазначити, що за оцінками експертів цього року заборгованість досягла близько 100 млрд грн. Директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко зазначив, що рівень оплати комунальних послуг в Україні становив пристойні 92-96%.

«Багато людей намагаються не допускати виникнення заборгованості. Причому найвідповідальніші у цьому питанні – пенсіонери. Найменш дисципліновані громадяни, які мають великі доходи. Маючи житло на столичному Печерську та живучи за кордоном, люди можуть не платити протягом року-двох. І заплатити потім, оскільки сума заборгованості для них не є високою», – розповів він.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінилися правила виплати субсидій.

Додамо, що 3 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік.

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Теги: ЖКГ комуналка Україна

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