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В окупованому Новоайдарі пролунали вибухи на базі рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Новоайдарі пролунали вибухи на базі рашистів
фото ілюстративне

Вибухами зачепило склад боєкомплекту окупантів

В окупованому Новоайдарі Луганської області пролунали вибухи на базі російських загарбників. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Куріння у невстановленому місці та розташуванні живої сили росіян», – написав Гайдай.

Також очільник області додав, що вибухами зачепило і склад боєкомплекту.  «Привіт мобілізація!», – додав Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини.  Також глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде. Раніше в окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи.

Триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. 

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Теги: влада мобілізація Луганщина вибух окупанти

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