Аварійні відключення світла були оголошені у звʼязку з масованим обстрілом України

Українці повертаються до графіків погодинних відключень, оскільки «Укренерго» скасувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Як повідомлялося, у звʼязку з оголошенням повітряної тривоги «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла. Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла будуть до 20:00.

Варто зазначити, що в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 17 листопада на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, тоді Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.