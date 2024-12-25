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На Дніпропетровщині окупанти вбили людину під час удару по енергетиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині окупанти вбили людину під час удару по енергетиці
Росіяни масовано атакували українську енергетику
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог випустив по Україні понад 70 ракет та сотню дронів

Через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили понад 70 ракет по Україні. Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він.

Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: Дніпропетровщина енергетика обстріл вбивство електроенергія

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