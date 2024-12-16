Відключення світла на Львівщині 16 грудня: графіки

З 07:00 по 08:00 діятиме одна черга відключень

Сьогодні, 16 грудня, у Львівській області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 20:00. Про це повідомляє «Львівобленерго».

Для побутових споживачів 16 грудня графіки відключення світла діятимуть так:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,

08:00 – 12:00 – дві черги відключень,

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень,

15:00 – 17:00 – дві черги відключень,

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень,

19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.