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Відключення світла на Одещині 14 грудня: графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла на Одещині 14 грудня: графіки
На Одещині електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками
фото з відкритих джерел

14 грудня в Україні з 13:00 до 17:00 застосовуватимуть дві черги відключень, в інший час – одну чергу

В Одесі та Одеському районі скасували екстрені відключення світла. Сьогодні, 14 грудня, електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками. Про це повідомляє ДТЕК «Одеські електромережі».

Передбачається такий графік відключень:

  • група №1: з 6:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00;
  • група №2: з 00:00 до 2:00, з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
  • група №3: з 1:00 до 4:00 та з 10:00 до 13:00;
  • група №4: з 3:00 до 5:00, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00,
  • група №5: з 4:00 до 7:00 та з 13:00 до 16:00.
  • група №6: з 13:00 до 17:00.

За даними Укренерго, 14 грудня в Україні з 13:00 до 17:00 застосовуватимуть дві черги відключень, в інший час – одну чергу.

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: електроенергія енергетика відключення світла війна

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