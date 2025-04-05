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Сили оборони ліквідували високопоставленого кадировця із спецпідрозділу «Ахмат»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сили оборони ліквідували високопоставленого кадировця із спецпідрозділу «Ахмат»
ЗСУ ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним Амур
фото з відкритих джерел

Імовірно, бойовика ліквідували у Курській області

Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним Амур. Спецпідрозділ «Ахмат» підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову. Як інформує «Главком», про загибель бойовика повідомив командир підрозділу Апті Алаудінов.

«Командир, що пішов у вічність! Командир небесних військ БпЛА із позивним Амур. Спочивай зі світом, брате. Бути воїном – жити вічно», – написав Апті Алаудінов.

Як зазначає «Мілітарний», кадирівський загін БпЛА використовує FPV-дрони, зокрема оптоволокні, а також дрони-камікадзе «Молнія-2» та розвідувальні дрони Supercam. За даними російських ЗМІ, в одному з інтерв’ю ліквідований «Амур» заявляв про необхідність «продовжувати боротьбу до останнього».

Зазначимо, що Апті Алаудінов не повідомив обставин, за яких помер Амур. Однак відомо, що у серпні 2024 року спецпідрозділ «Ахмат» направили у Курську область напередодні наступу ЗСУ. Ймовірно, бойовик помер на Курщині.

Додамо, що спецпідрозділ «Ахмат» звинувачували у тому, що чеченські бійці втекли зі своїх позицій на Курщині, залишивши солдатів-строковиків. Командир «Ахмату» Апті Алаудінов виправдовувався, що нібито українські військові просто пройшли повз опорні пункти «Ахмата», не вступаючи в бій.

Раніше Сили оборони ліквідували російського спортсмена Олександра Правду. 

Також командувач спецназу «Ахмат» генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що російські військові видавали себе за українських бійців, щоб обманути Сили оборони України. 

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Теги: Рамзан Кадиров військові Курщина

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