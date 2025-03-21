Заміна США в НАТО. Країни Європи почали розробляти план – FT

Багато європейських лідерів нервують через те, що Білий дім може вирішити швидко скоротити розгортання своїх військових

Представники НАТО стверджують, що зберегти Альянс з меншою залученістю США простіше, ніж створити нову структуру

Найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо перебрання на себе більшої відповідальності за оборону континенту «на заміну» США, в тому числі можуть запропонувати адміністрації американського президента Дональда Трампа ідею здійснення «керованої передачі повноважень» протягом наступних п'яти-десяти років. Як передає «Главком», про це повідомляє FT.

Такі обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО – занепокоєння, викликаного неодноразовими погрозами Трампа послабити роль США або вийти з трансатлантичного Альянсу.

За словами чотирьох європейських чиновників, які беруть участь у неформальних, але структурованих дискусіях, Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи – серед учасників відповідних переговорів. Мета – розробити план перенесення фінансового і військового тягаря на європейські столиці та представити його Штатам напередодні щорічного саміту лідерів НАТО, який цього року відбудеться в Гаазі в червні.

Пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу, щоб переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, яка дозволить США більше зосередитися на Азії.

Штати, які витрачають на оборону більше, ніж усі інші союзники по НАТО разом узяті, як пише FT, вважаються незамінними для європейської безпеки.

На додаток до ядерного стримування, США надають військові можливості, яких не мають європейські союзники, керують військово-повітряними, військово-морськими та іншими військовими базами й мають 80 тис. військовослужбовців, дислокованих у Європі.

За оцінками чиновників, знадобиться від п'яти до десяти років такого збільшення витрат, щоб підняти європейські можливості до рівня, коли вони зможуть замінити більшість «компетенцій» США, не враховуючи американські ядерні сили стримування.

«Хоча американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО і статті пʼять про взаємну оборону, багато європейських лідерів нервують через те, що Білий дім може вирішити швидко скоротити розгортання своїх військових і техніки або відмовитися від виконання спільних завдань Альянсу», – йдеться у статі.

Водночас, деякі європейські лідери не виявили бажання брати участь у переговорах щодо перерозподілу відповідальності, побоюючись заохотити США до швидшого «відходу» від континенту, як стверджують офіційні особи, вважаючи, що, попри жорстку риторику, Трамп не збирається суттєво змінювати американську «присутність» у Європі.

Представники НАТО стверджують, що зберегти Альянс з меншою залученістю або взагалі без участі США значно простіше, ніж створити нову структуру, враховуючи складність відтворення або перегляду наявних військових планів оборони континенту, цілей і правил застосування сил і засобів, командної структури та статті пʼять.

Нагадаємо, у рамках кампанії зі скорочення витрат Пентагону, адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість припинення командування НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США. І один із планів, що розглядаються, за словами двох чиновників оборони, передбачає відмову США від ролі Верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі – відомого у військовій мові як SACEUR.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

У розмові обраний президент США відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться «справедливо».