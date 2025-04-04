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У Мелітополі вибухнув автомобіль: ліквідовано щонайменше п’ять «кадировців»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Мелітополі вибухнув автомобіль: ліквідовано щонайменше п’ять «кадировців»
Знищено броньовик з окупантами
фото: ГУР

«ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата»

На околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 3 квітня вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників. Внаслідок чого загинули п'ять окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідка повідомляє, що всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «Ахмат восток». Втрати ворога склали щонайменше п’ять «кадировців».

У Мелітополі вибухнув автомобіль: ліквідовано щонайменше п’ять «кадировців» фото 1

«ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ 27 березня успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску «Погар», що в районі Случовська Брянської області РФ. Внаслідок чого ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

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Теги: розвідка вибух Мелітополь ГУР

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