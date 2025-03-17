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«Послуга для світу» від США та вибухи у РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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«Послуга для світу» від США та вибухи у РФ: головне за ніч
Рубіо: Це спроба позбавити хуситів можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу
фото з відкритих джерел

Марко Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США»

Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені, у Краснодарському краю пролунали вибухи, а ЗСУ стримують тиск росіян у Торецьку. «Главком» зібрав головні події ночі проти 17 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удари США по Ємену

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують проводити наземні військові рейди в Ємені, а обмежиться лише авіаударами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рубіо повідомив, що не чув розмов про наземні рейди та не думає, що зараз у цьому є необхідність.

Держсекретар США Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США». Також він назвав військову місію «послугою для світу».

Вибухи у Росії

В районі Єйська Краснодарського краю пролунали вибухи. Про повідомляє «Главком» із посиланням на російські джерела.

Жителі повідомляли про серію вибухів як у місті, так і над акваторією Азовського моря. Російські ресурси заявляють, що «збито кілька повітряних цілей», проте офіційних коментарів від місцевої влади щодо наслідків атаки поки немає.

У соцмережах припускають, що головною ціллю удару міг стати військовий аеродром у цьому районі.

Тиск на ЗСУ у Торецьку

Російські війська посилюють натиск на Сили оборони України в Торецьку у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Зазначається, що у Торецьку ситуація залишається нестабільною, лінія бойового зіткнення постійно змінюється. Росіяни здійснили ротацію та ввели нові підрозділи, зокрема 150-ту мотострілецьку дивізію.

«В Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу, ЛБЗ (лінія бойового зіткнення, – ред.) у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь Сил Оборони. В той же час багато позицій без ротації з обох сторін. І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною», – йдеться у повідомленні.

На Курщині не було оточення

Міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Він заявив про це в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності.

Він нагадав, що подібні заяви з боку Росії були зроблені і восени 2024 року під час саміту країн БРІКС, але тоді вони не підтвердилися.

Путін пошкодує, якщо грає з Трампом

Американський президент Дональд Трамп пробує переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо він грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням CBS News.

У сенатора Грема запитали, чи підпише Трамп закон для накладення додаткових санкцій на Росію, бо серйозних санкцій американський президент ще не застосував. На думку Грема, Трамп, ймовірно, чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець США Стів Віткофф.

«Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема – це Путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону», – пояснив Грем.

Теги: міністр путін Дональд Трамп закон військові БРІКС президент аеродром Рустем Умєров росіяни Марко Рубіо Стів Віткофф вибух війна Україна Торецьк

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