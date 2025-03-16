На Брянщині ракетним ударом уражено базу «кадировців»

Багато «кадировців» залишилося під завалами

Українські розвідники отримали підтвердження успішного удару

Сили оборони України завдали влучного ракетного удару по місцю базування «кадировців» із чеченського підрозділу Росгвардії «Ахмат» у Брянській області РФ. Підтвердження цієї інформації отримали українські розвідники із перехоплення розмови місцевої росіянки, яка, ймовірно, була залучена для надання допомоги пораненим, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Вона повідомила про шістьох поранених, серед яких двоє були у важкому стані із крововтратою.

«Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, тільки в бронежилеті один був хлопчик, 21 рік. Контрактники, переважно чеченці. Такі молоденькі взагалі, найстаршому, мабуть, 41 рік», – розповідала росіянка.

За її словами, багато «кадировців» залишилося під завалами.

Нагадаємо, Україна успішно випробувала і застосувала ракету «Довгий Нептун» із дальністю в тисячу кілометрів. Попередньо, нею був уражений нафтопереробний завод у Туапсе.

Як відомо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.