Росіяни лякають використанням нового «клону» БТР-40

Окупанти використовують на фронті нові бронемашини БПМ-97

РосЗМІ стверджують, що їх війська поблизу лінії фронту почали обмежено отримувати бронемашини типу БПМ-97 «Выстрел» із модулями БМ-30-Д «Спица». Про це пише ресурс Defence Express.

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Про яку кількість ББМ цього типу йдеться, самі окупанти не розкривають правду. Навряд чи мова про масові поставки в кілька десятки машин одночасно, оскільки виробництво БПМ-97 «Выстрел» саме у варіанті з модулями БМ-30-Д «Спица» почалось лише весною 2022 року, до цього моменту такі ББМ на фронті окупанти не використовували.

«Засвітитись» БПМ-97 «Выстрел» з модулями «Спица» ще у жовтні 2022 року, коли ці бронемашини по факту використовувались для супроводу ешелону із невідомим «спецвантажем», хоча спочатку це виглядало саме як перекидання техніки до лінії фронту в Україну.

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Цікаво, що модулі БМ-30-Д «Спица» оснащені 30-мм гарматою 2А42 (того ж типу, що використовується на БМП-2), 7,62-мм кулеметом ПКТМ (6П7К) та автоматичним гранатометом АГ-30, також мають лазерний далекомір, телевізійниий і тепловізорний канали. Можна припустити, що їх отримують саме десантно-штурмові підрозділи, зважаючи на «маневрений» характер дій таких формувань.

Російські бронемашини БПМ-97 «Выстрел» називають «клоном» радянських БТР-40, зважаючи як мінімум на візуальну подібність та схожість за функціоналом. Хоча ці ББМ є рідкісними для армії РФ, для бійців ЗСУ ця техніка ворога насправді є знайомою.

Росіяни застосовували БМП-97 «Выстрел» навіть під час боїв 2014-2015 років. А під час повномасштабного вторгнення в Україну з лютого 2022 року російські військові, за консервативними підрахунками порталу Oryx, втратили мінімум 4 такі бронемашини, із яких мінімум 2 стали трофеями ЗСУ.

Нагадаємо, у Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

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Як повідомляється, до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) входять представники України Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду (ICC). За даними Євроюсту, йдеться про генерального прокурора України Андрія Костіна, прокурора МКС Каріма Хана, помічника генерального прокурора США Кеннета Політе та комісара юстиції ЄС Дідьє Рейндерса.