Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова
Урядовці розглядають можливість залучення бізнесу до рекрутингу іноземців
фото: 47 окрема механізована бригада «Маґура»

У планах влади стояло залучення у військо до 5 тис. іноземних громадян щомісяця

На початку травня керівник Офісу президента Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони та народними депутатами, під час якої обговорили залучення іноземців і осіб без громадянства до військової служби за контрактом у Збройних силах України та Національній гвардії.

За планами влади, щомісяця до війська мали долучатися до 5 тис. іноземців. Однак реалізація цієї ініціативи зіткнулася з низкою проблем. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Бронювання по-новому: чи перетвориться бізнес на міні-ТЦК?».

Одним із рішень травневої наради було створення при Міністерстві оборони окремого структурного підрозділу з рекрутингу іноземців. Він мав розробити систему залучення іноземних громадян до служби, підготувати необхідні законодавчі зміни та супроводжувати іноземців протягом усього періоду перебування у війську.

Однак встановлені терміни створення такого підрозділу не виконали. Про це «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, який брав участь у травневій нараді.

«Днями бачився з міністром Хмарою. Нагадав йому про травневу нараду в Офісі президента і ухвалені рішення щодо створення департаменту з рекрутингу іноземців. Воно поки не виконано. Міністр оборони запевнив, що це питання у процесі вирішення», – повідомив парламентар.

За словами Веніславського, затримка частково пов’язана з ротацією керівництва Міноборони. Водночас досі не врегульовано питання соціального та правового захисту іноземних військовослужбовців, виплати їм компенсацій та інших гарантій.

«На законодавчому рівні напрацьовується алгоритм, щоб правовий статус військовослужбовців-іноземців і військовослужбовців-громадян України був практично однаковий з усіма відповідними соціальними гарантіями», – зазначив нардеп.

Ще одна проблема – мовний супровід іноземних добровольців. За словами Веніславського, більшість тих, хто нині долучається до українських підрозділів, походять із Південної Америки. Тому централізація рекрутингу на рівні Міноборони потребуватиме значної кількості офіцерів і сержантів, які володіють іспанською мовою.

Депутат також розповів про потенційних добровольців у Південній Америці та Нігерії. За його словами, охочі воювати на боці України є, однак процес оформлення дозвільних документів залишається складним.

«Раз на три місяці буваю в Південній Америці. Там багато охочих, які готові добровільно воювати на боці України. Я бував і в Нігерії, де український консул повідомив про чергу охочих, але маємо невирішене питання з оперативним оформленням дозвільних документів. На жаль, наша влада цим масштабно не займається», – сказав Веніславський.

Окремо парламентар підтвердив, що урядовці розглядають можливість залучення бізнесу до рекрутингу іноземців. За цією моделлю компанії, зацікавлені у стовідсотковому бронюванні працівників, могли б фінансувати доставку іноземних добровольців і сплачувати податки, з яких забезпечуватимуть грошове утримання військових.

Варто нагадати, що майор Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону, розкрив географію походження іноземних бійців, які воюють за Україну, а також про їхні ментальні особливості.

Читайте також:

Теги: війна Кирило Буданов Федір Веніславський Нацгвардія ЗСУ добровольці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бронювання: де шукати справжню проблему
Бронювання: де шукати справжню проблему
21 жовтня, 11:29
Сирський оцінив результати українських контрнаступальних операцій
Сирський заявив про зламаний наступальний потенціал Росії
13 жовтня, 19:24
Підприємство окупантів забезпечує випуск різних видів пального, зокрема авіаційного
Українські дрони вразили завод «Газпрому» за 2,4 тис. км від кордону (відео)
16 жовтня, 15:37
Унаслідок атаки також поранення отримали восьмеро працівників підприємства
На Волині внаслідок атаки РФ загинув чоловік: двоє його синів захищають Україну
16 жовтня, 20:22
Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року
Хто віддав наказ наступати на Курщину? Сирський розкрив деталі операції
13 жовтня, 18:58
Волонтери вирішили доправити дрони в Україну попри заборону
Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB
26 жовтня, 10:16
Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений у 1960-х роках, який досі активно використовує російська армія
Українські захисники вистежили та спалили російський Мі-8 на Луганщині
30 жовтня, 19:33
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Вчора, 06:48
Триває 1714-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2026 року
Сьогодні, 08:35

Суспільство

Пішов із життя нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Печеров
Пішов із життя нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Печеров
Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова
Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова
Найавторитетніший гороскоп на 4 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 4 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Ветеранські програми «Метінвесту» визнали одними з найкращих в Україні
Ветеранські програми «Метінвесту» визнали одними з найкращих в Україні
Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)
Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)
Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році
Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
143K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua