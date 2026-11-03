Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова

У планах влади стояло залучення у військо до 5 тис. іноземних громадян щомісяця

На початку травня керівник Офісу президента Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони та народними депутатами, під час якої обговорили залучення іноземців і осіб без громадянства до військової служби за контрактом у Збройних силах України та Національній гвардії.

За планами влади, щомісяця до війська мали долучатися до 5 тис. іноземців. Однак реалізація цієї ініціативи зіткнулася з низкою проблем. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Бронювання по-новому: чи перетвориться бізнес на міні-ТЦК?».

Одним із рішень травневої наради було створення при Міністерстві оборони окремого структурного підрозділу з рекрутингу іноземців. Він мав розробити систему залучення іноземних громадян до служби, підготувати необхідні законодавчі зміни та супроводжувати іноземців протягом усього періоду перебування у війську.

Однак встановлені терміни створення такого підрозділу не виконали. Про це «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, який брав участь у травневій нараді.

«Днями бачився з міністром Хмарою. Нагадав йому про травневу нараду в Офісі президента і ухвалені рішення щодо створення департаменту з рекрутингу іноземців. Воно поки не виконано. Міністр оборони запевнив, що це питання у процесі вирішення», – повідомив парламентар.

За словами Веніславського, затримка частково пов’язана з ротацією керівництва Міноборони. Водночас досі не врегульовано питання соціального та правового захисту іноземних військовослужбовців, виплати їм компенсацій та інших гарантій.

«На законодавчому рівні напрацьовується алгоритм, щоб правовий статус військовослужбовців-іноземців і військовослужбовців-громадян України був практично однаковий з усіма відповідними соціальними гарантіями», – зазначив нардеп.

Ще одна проблема – мовний супровід іноземних добровольців. За словами Веніславського, більшість тих, хто нині долучається до українських підрозділів, походять із Південної Америки. Тому централізація рекрутингу на рівні Міноборони потребуватиме значної кількості офіцерів і сержантів, які володіють іспанською мовою.

Депутат також розповів про потенційних добровольців у Південній Америці та Нігерії. За його словами, охочі воювати на боці України є, однак процес оформлення дозвільних документів залишається складним.

«Раз на три місяці буваю в Південній Америці. Там багато охочих, які готові добровільно воювати на боці України. Я бував і в Нігерії, де український консул повідомив про чергу охочих, але маємо невирішене питання з оперативним оформленням дозвільних документів. На жаль, наша влада цим масштабно не займається», – сказав Веніславський.

Окремо парламентар підтвердив, що урядовці розглядають можливість залучення бізнесу до рекрутингу іноземців. За цією моделлю компанії, зацікавлені у стовідсотковому бронюванні працівників, могли б фінансувати доставку іноземних добровольців і сплачувати податки, з яких забезпечуватимуть грошове утримання військових.

Варто нагадати, що майор Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону, розкрив географію походження іноземних бійців, які воюють за Україну, а також про їхні ментальні особливості.