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Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року
Триває 1717-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 16 атак

а минулу добу на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 16 штурмів.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 79 авіаційних ударів, під час яких скинули 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7093 дрони-камікадзе та здійснили 2794 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони скупчення особового складу й техніки, чотири артилерійські системи та три пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2440 осіб. Українські захисники також знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, шість засобів протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1395 безпілотних літальних апаратів, 673 одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 185 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема п'ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Малої Вовчої, а також у районах Охрімівки та Вовчанських Хуторів.

На Куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дві штурмові дії. Противник атакував у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Сили оборони відбили три атаки противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в напрямках Ставків і Діброви, а також у районі Зарічного.

На Слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дві атаки в районах Юрківки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

Зафіксовано 11 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки та Степанівки, а також у напрямку Розкішного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 16 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Вільного та Молодецького, а також у напрямках Кучерового Яру, Добропілля, Святогорівки, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Українські захисники відбили дев'ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Єгорівки, Косівцевого та Гіркого, а також поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили одну атаку в напрямку Лук'янівського.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

Нагадаємо, триває 1717-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб ЗСУ окупанти росія

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